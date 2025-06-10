У Києві постраждав стадіон Спартак через масовану атаку росіян
Терористи знищують усе
близько 3 годин тому
Стадіон Спартак / Фото - Facebook
Стадіон Спартак у Києві постраждав внаслідок масованого ракетного комбінованого удару по території України. Про це повідомила директорка Департаменту молоді та спорту міста Києва Юлія Хан.
У ніч на 10 червня росія завдала масованого удару по Києву, у місті пролунала серія вибухів. Руйнування зафіксовані в кількох районах.
Раніше повідомлялося, що дім відомої української легкоатлетки постраждав внаслідок російської атаки.
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