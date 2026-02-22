Олег Гончар

Збірна Німеччини стала лідером медального заліку у бобслеї на Олімпійських іграх-2026, встановивши новий історичний рекорд за кількістю нагород в одній Олімпіаді.

Німецькі спортсмени здобули вісім медалей — три золоті, чотири срібні та одну бронзову. Таким чином команда перевершила власне досягнення Пекіна-2022, де виборола сім нагород. Водночас три золоті медалі повторили олімпійський рекорд у бобслеї, якого німці вже досягали у 2006, 2018 та 2022 роках.

На Іграх-2026 було розіграно чотири комплекти нагород — по два серед чоловіків і жінок. Друге місце в медальному заліку посіла збірна США (1 золото, 2 бронзи), третьою стала Швейцарія з однією бронзовою нагородою.

