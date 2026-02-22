Франція виграла медальний залік біатлонного турніру на Олімпіаді, у Норвегії вдвічі меньше золота
Топ-3 замкнули шведи
34 хвилини тому
Збірна Франції / Фото - Getty Images
На зимовій Олімпіаді-2026 завершився біатлонний турнір.
Медальний залік цього виду програми очолила збірна Франції, що виграла 6 з 11 гонок на Іграх. Збірна Норвегії – друга.
Україна не зуміла здобути нагород, востаннє українці вигравали медалі в біатлоні 12 років тому на Олімпіаді-2014.
Медальних залік біатлонних змагань Олімпіади-2026:
1. Франція – 6 золотих + 4 срібних + 3 бронзових = 13 нагород
2. Норвегія – 3+5+3 = 11
3. Швеція – 1+1+1 = 3
4. Італія – 1+1+0 = 2
5-8. Болгарія – 0+0+1 = 1
5-8. Чехія – 0+0+1 = 1
5-8. Фінляндія – 0+0+1 = 1
5-8. Німеччина – 0+0+1 = 1
Розклад Олімпіади 22 лютого: США – Канада – у хокеї, лижний масстарт у жінок
Поділитись