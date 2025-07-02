Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України оголосив переможців — «Найкращий спортсмен місяця».

Найкращою спортсменкою червня стала 17-річна Таїсія Онофрійчук — абсолютна чемпіонка Європи з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві. На континентальній першості в Таллінні українка також здобула срібло у вправах з булавами та дві бронзові нагороди — в обручі та стрічці.

Звання «Найкращої тренерки місяця» отримала її наставниця та президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна.

У категорії юнаків найкращою спортсменкою визнано Діану Карнафель – чемпіонку Європи серед юніорів зі стрибків у воду з триметрового трампліна (вікова група А). Її тренерка Ольга Іваненко також удостоєна звання «Найкраща тренерка юних спортсменів червня».

Збірна Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи-2025 з художньої гімнастики.