Володимир Кириченко

Збірна України з художньої гімнастики стала першою у медальному заліку чемпіонату Європи-2025 у Таллінні (Естонія).

Всього у скрабничці нашої команди 8 нагород: 3 золоті, 3 срібні і 2 бронзові.

4 з них Україні принесла Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою у багатоборстві, здобула срібло у вправах з булавами і бронзові медалі у фіналах зі стрічкою та обручем.

Ще два золота завоювала юніорська команда, яка виграла у багатоборстві і у групових вправах з булавами.

Срібні нагороди українки здобули у групових вправах з 3 м'ячами і 2 обручами та в командній першості.

Медальний залік ЧЄ-2025 з художньої гімнастики:

1. Україна – 8 (3 золоті + 3 срібні + 2 бронзові)

2. Болгарія – 5 (3+1+1)

3. Іспанія – 4 (3+1+0)

Нагадаємо, Онофрійчук – перша українська чемпіонка Європи в багатоборстві у XXI столітті.