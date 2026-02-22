Олег Гончар

Змагання з ковзанярського спорту на зимових Олімпійських іграх-2030 пройдуть поза межами країни-господарки. Ігри під пройдуть у Французьких Альпах в 2030 році.

Попри те, що турнір пройде на південному сході Франції, однак турнір ковзанярів прийме інша держава.

За інформацією організаторів та МОК, дисципліну планують провести на вже існуючих аренах — у Турині (Італія) або в нідерландському Геренвені. Міжнародний олімпійський комітет не підтримує будівництво нових об’єктів без гарантій подальшого використання, тому це рішення було умовою ще на етапі надання Франції права на проведення Ігор.

Президент оргкомітету турніру Едгар Гроспірон заявив, що це стане першим випадком в історії, коли олімпійська дисципліна проходитиме в іншій європейській країні. Раніше окремі змагання вже виносили за межі основного регіону — наприклад, серфінг на Іграх-2024 у Парижі проходив на Таїті, однак це була французька територія. У 2030 році ковзанярський турнір відбудеться в незалежній державі.

