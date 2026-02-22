Норвегія виграла медальний залік Олімпіади-2026, Україна без нагород
Україна завершила Ігри без нагород
Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо офіційно завершені. Переможцем медального заліку стала збірна Норвегії, яка здобула 18 золотих, 12 срібних і 11 бронзових нагород — загалом 41 медаль.
Друге місце посіли США (12-12-9, 33 медалі), третє — Нідерланди (10-7-3, 20). У топ-5 також увійшли Італія (10-6-14, 30) та Німеччина (8-10-8, 26). Загалом нагороди вибороли представники 29 країн.
Канада завершила Ігри з п’ятьма золотими медалями та 21 нагородою загалом, Японія — з 24 медалями (5-7-12), Франція — з 23 (8-9-6). Збірна України не змогла здобути жодної медалі на цих Іграх.
Таким чином, Норвегія четверту Олімпіаду підряд підтверджує статус найсильнішої зимової нації.
Нагадаємо, США виграли золото Олімпіади-2026 з хокею у неймовірному фіналі проти Канади.
