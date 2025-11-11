Володимир Кириченко

Президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Вітольд Банька в інтерв'ю Укрінформ розповів про співпрацю з Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ).

Як WADA оцінює зараз співпрацю з Національним антидопінговим центром України?

«Ми бачимо значну відданість антидопінговій справі, особливо з боку міністерства спорту, міністра Матвія Бідного. Він є членом нашого виконавчого комітету, представляє всю Європу. Ми спостерігаємо значні позитивні зміни, адже ситуація з антидопінгом в Україні в минулому не була дуже хорошою, зокрема з огляду на антидопінгове розслідування «Геркулес» (розслідування WADA щодо порушень в українському спорті у 2019-2021 роках – прим.).

Відтоді багато чого змінилося на краще, багато помилок виправлено. Тож станом на сьогодні Національний антидопінговий центр України відповідає нашим вимогам, кодексу WADA. Звичайно, у боротьбі з допінгом завжди є простір для вдосконалення та розвитку. Але загалом відносини з українською стороною є дуже добрими, є повна воля до співпраці з боку уряду, міністерства, особливо міністра спорту України. На сьогодні WADA не має застережень до їхньої роботи».

Нагадаємо, CAS дозволив російським санкарям виступити на Олімпіаді-2026 під нейтральним прапором.