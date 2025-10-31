Денис Сєдашов

Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив російським санкарям брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року, попри попередню заборону Міжнародної федерації санного спорту (FIL).

Раніше FIL проголосувала за повне відсторонення російських спортсменів від змагань, мотивуючи це питаннями безпеки. Втім, CAS визнав, що повне відсторонення навіть нейтральних спортсменів є «непропорційним заходом».

Суд частково задовольнив апеляцію російської сторони: санкції проти федерації залишаються чинними, але атлети, які відповідають критеріям нейтралітету, зможуть виступити на Іграх.

