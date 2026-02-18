Олег Шумейко

18 лютого на Олімпіаді-2026 в Італії відбулася жіноча естафетна гонка з біатлону.

Збірна України у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джими, Христини Дмитренко та Дарини Чалик стала дев’ятою.

Меркушина гарно провела свій етап, де з трьома запасними патронами демонструвала гарну роботу ходом та передала естафету четвертою. Джима на дистанції програвала суперницям, але з першої стрільби вийшла на другому проміжному місці. Другий підхід до стрільбища для Юлії став гіршим – два додаткових патрони та сьоме проміжне місце на екваторі.

Дмитренко розпочала свій етап з втрати трьох позицій. Христина на лежці та стійці відпрацювала з шести патронів та завершила свій етап десятою. Фінішерка Чалик після стрільби лежачи випередила представницю Словаччини. Дарина на фініші збільшила перевагу над переслідувачками до 20 секунд, але піднятися вище 9 місця не зуміла.

Олімпійські ігри-2026. Жінки. Естафета

1. Франція (1+6) 1:10:22.7

2. Швеція (1+7) +51.3

3. Норвегія (0+7) +1:07.6

...

9. Україна (0+9) +3:19.5