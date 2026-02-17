Христина Дмитренко візьме участь у жіночій естафеті на зимових Олімпійських іграх-2026. Про це спортсменка повідомила в коментарі для "Суспільне Спорт".

Біатлоністка заявила, що намагається не зациклюватися на попередніх гонках і планує розпочати підготовку до естафети «з чистого листа». За її словами, головне зараз — сфокусуватися на командному старті та принести максимальну користь збірній. Дмитренко підкреслила, що хоче залишити невдалі моменти позаду та працювати далі.

«Все з чистого листа, забули, що було. Працюємо далі і сподіваюся, що буде якнайкраще для мене і для моєї команди. Хочеться їх забути і не фокусуватися на них» Христина Дмитренко

Остаточний склад жіночої команди України на естафету стане відомий пізніше. Гонка відбудеться у середу, 18 лютого, початок — о 15:45 за київським часом.

