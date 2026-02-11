Олег Гончар

В змаганнях з лижного двоборства на Олімпійських іграх-2026 Україну представляють Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець.

Першою частиною програми стали стрибки з нормального трампліна.

За підсумками стрибкового раунду Шумбарець посів 31-ше місце, а Мазурчук — 32-ге. Таким чином, українці стартуватимуть у гонці переслідування з відставанням від лідерів, однак зберігають шанси покращити позиції за рахунок дистанції.

О 14:45 розпочнеться фінальний раунд — лижна гонка на 10 кілометрів за системою Гундерсена, де й буде розіграно медалі. Стартові інтервали визначені за результатами стрибків: чим вище місце, тим раніше спортсмен вирушає на дистанцію.

