Олег Гончар

11 лютого, українські спортсмени виступлять у шести дисциплінах зимових Олімпійських ігор-2026.

Змагальний день для України розпочнеться о 10:10 у лижному двоборстві (формат Гундерсена, НТ/10 км). У пробному раунді стрибків виступлять Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук, а вже о 11:00 вони вийдуть на заліковий раунд.

О 12:30 у супергіганті (чоловіки) Україну представить Дмитро Шеп'юк. О 13:30 заплановане офіційне тренування зі скелетону серед чоловіків.

О 15:15 відбудеться індивідуальна гонка з біатлону на 15 км серед жінок. На старт вийдуть Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Вечірня програма — санний спорт. О 18:00 стартує перший заїзд жіночих двійок — Україну представлятимуть Стецків / Мох. О 18:51 відбудеться перший заїзд чоловічих двійок: Гой / Качмар та Мартсіновс / Бабура.

Нагадаємо, раніше Владислав Гераскевич вийшов на тренування в «шоломі пам’яті» попри заборону МОК.