Олімпіада-2026. Розклад виступів українців на 11 лютого
Біатлон, лижне двоборство, супергігант і санний спорт — насичений день для збірної
близько 3 годин тому
11 лютого, українські спортсмени виступлять у шести дисциплінах зимових Олімпійських ігор-2026.
Змагальний день для України розпочнеться о 10:10 у лижному двоборстві (формат Гундерсена, НТ/10 км). У пробному раунді стрибків виступлять Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук, а вже о 11:00 вони вийдуть на заліковий раунд.
О 12:30 у супергіганті (чоловіки) Україну представить Дмитро Шеп'юк. О 13:30 заплановане офіційне тренування зі скелетону серед чоловіків.
О 15:15 відбудеться індивідуальна гонка з біатлону на 15 км серед жінок. На старт вийдуть Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
Вечірня програма — санний спорт. О 18:00 стартує перший заїзд жіночих двійок — Україну представлятимуть Стецків / Мох. О 18:51 відбудеться перший заїзд чоловічих двійок: Гой / Качмар та Мартсіновс / Бабура.
Нагадаємо, раніше Владислав Гераскевич вийшов на тренування в «шоломі пам’яті» попри заборону МОК.