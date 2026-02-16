Володимир Кириченко

Завершився груповий етап хокейного турніру серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026 у Мілані.

Таким чином, визначилися чотири найкращі збірні, які кваліфікувалися безпосередньо до 1/4 фіналу турніру на ОІ-2026.

Цими командами стали лідери своїх груп Канада, Словаччина та США, а також найкраще друге місце за додатковими показниками. Цією збірною стала Фінляндія, у її активі шість очок у групі B.

У чвертьфіналі найкращі команди групового етапу зіграють із переможцями 1/8 фіналу плей-офф.

На даний момент Канада може потрапити на переможця протистояння між Чехією та Данією, збірна США – на найсильнішого у парі Швеція – Латвія, Словаччина зустрінеться з Німеччиною чи Францією, а національна команда Фінляндії – зійдеться зі Швейцарією або Італією.

