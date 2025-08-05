Звільнено заступника міністра молоді та спорту України
Він більше року попрацював на цій посаді
близько 1 години тому
Андрій Чесноков / Фото - Мінмолодьспорт
Кабінет Міністрів України опублікував розпорядження про звільнення Андрія Чеснокова з посади заступника міністра молоді та спорту України.
Фахівець залишить свою посаду 21 серпня за власним бажанням. Про це повідомляє офіційний сайт Мінмолодьспорт.
Чесноков працював на цій посаді з березня 2024 року.
Нагадаємо, Україна – у топ-15 медального заліку Всесвітньої літньої Універсіади.