Україна – у топ-15 медального заліку Всесвітньої літньої Універсіади
Наші спортсмени завоювали 12 нагород
близько 2 годин тому
Всесвітня літня Універсіада-2025 / Фото - Yahoo
У Німеччині завершилась Всесвітня літня Універсіада-2025.
Українська команда була представлена в 11 видах спорту і здобула 12 медалей – 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.
Це дозволило нашій збірній фінішувати на 14-й позиції у медальному заліку, перемогу ж здобула команда Японії – 79 медалей (34 золоті + 21 срібна + 24 бронзові).
На Універсіаді у 2023 році Україна поклала у свою скрабничку 11 нагород (4 золоті + 4 срібні + 3 бронзові).
Медальний залік Універсіади-2025
1. Японія – 79 (34 золоті + 21 срібна + 24 бронзові)
2. Китай – 74 (30 + 27 + 17)
3. США – 84 (28 + 27 + 29)
...
14. Україна – 12 (4 + 3 + 5)
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