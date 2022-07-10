Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі

У Караченко, Березовської і Максименко – срібло, Семикрас – бронзовий призер

Важа Даіаурі / Фото - Facebook

У Бірмінгемі (США) продовжують набирати обертів XI Всесвітні ігри.У другому змагальному дні успішно виступили команда України з сумо, якій вдалося завоювати шість медалей.в середній ваговій категорії став володарем золотої нагороди турніру. У фіналі українець розібрався з японцемУ жіночому важкому дивізіоні відбувся український фінал, в якомуперемоглаСрібним призером змагань став, який у фіналі легкої ваги програв єгиптянину. Третє місце в цій ваговій категорії зайняв. У сутичці за бронзу українець виграв болгаринаВ середній вазі за чемпіонство боролася, проте вона програла японці. Таким чином, Марина стала другою.За крок від медалі зупинилася, яка програла сутичку за бронзу польціРаніше український пауерліфтер