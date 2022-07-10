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Всесвітні ігри 2022. День 2. Спідскейтинг. Спринт, 1км. Прем’єра

Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі

У Караченко, Березовської і Максименко – срібло, Семикрас – бронзовий призер
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07:32
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Важа Даіаурі / Фото - Facebook
У Бірмінгемі (США) продовжують набирати обертів XI Всесвітні ігри. 

У другому змагальному дні успішно виступили команда України з сумо, якій вдалося завоювати шість медалей.

Важа Даіаурі в середній ваговій категорії став володарем золотої нагороди турніру. У фіналі українець розібрався з японцем шионом Фужісава.

У жіночому важкому дивізіоні відбувся український фінал, в якому Світлана Ярьомка перемогла Івану Березовську.



Срібним призером змагань став Демід Караченко, який у фіналі легкої ваги програв єгиптянину Абделрахману Елсефі. Третє місце в цій ваговій категорії зайняв Святослав Семикрас. У сутичці за бронзу українець виграв болгарина Пенчо Дочева.

В середній вазі за чемпіонство боролася Марина Максименко, проте вона програла японці Сакура Ішиї. Таким чином, Марина стала другою.

За крок від медалі зупинилася Аліна Дуженко, яка програла сутичку за бронзу польці Магдалені Маціос.

Раніше український пауерліфтер Микола Бараннік став срібним призером турніру в Бірмінгемі.
Володимир Кириченко
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