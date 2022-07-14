Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Українка показала другий результат в розділі Taolu Daoshu & Gunshu
07:54
Алина Крисько / Фото - FacebookУ Бірмінгемі ( США ) проходять XI Всесвітні ігри.
Українська ушуістка Аліна Крисько завоювала срібну медаль турніру.
Представниця збірної України показала другий результат завдяки блискучому володінню палицею і мечем в розділі Taolu Daoshu & Gunshu.
Раніше українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла бронзову медаль у вправах зі стрічкою.
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