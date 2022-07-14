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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою

Карика вийшла в фінал, проте не змогла поборотися за нагороду
Художня гімнастика
07:27
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
У Бірмінгемі ( США ) тривають баталії на Всесвітніх іграх.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла бронзову медаль у вправах зі стрічкою. Судді оцінили її виступ в 31.750 бала.

Ще одна представниця України Поліна Карика замкнула топ-8 – 27.650 бала.

Переможницею стала ізраїльтянка Дар'я Атаманов, срібло завоювала болгарка Боряна Калейн.



Нагадаємо, раніше українець Роман Рева завоював бронзову медаль Всесвітніх ігор в ушу.
Володимир Кириченко
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Теги

Вікторія Онопрієнко Поліна Каріка збірна України (художня гімнастика) Всесвітні ігри

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