Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Карика вийшла в фінал, проте не змогла поборотися за нагороду
07:27
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookУ Бірмінгемі ( США ) тривають баталії на Всесвітніх іграх.
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла бронзову медаль у вправах зі стрічкою. Судді оцінили її виступ в 31.750 бала.
Ще одна представниця України Поліна Карика замкнула топ-8 – 27.650 бала.
Переможницею стала ізраїльтянка Дар'я Атаманов, срібло завоювала болгарка Боряна Калейн.
Нагадаємо, раніше українець Роман Рева завоював бронзову медаль Всесвітніх ігор в ушу.
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