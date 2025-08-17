Дарія Русаненко встановила світовий рекорд на Всесвітніх іграх
Українка підняла рекордну вагу у присіданні та принесла команді срібло
близько 1 години тому
Дар’я Русаненко / Фото: Facebook/European Powerlifting Federation
Українська пауерліфтерка Дарія Русаненко на Всесвітніх іграх в Ченду (Китай) встановила світовий рекорд.
У вправі присідання зі штангою вона подолала 285.5 кг. У фіналі змагань Русаненко здобула «срібло», поступившись лише канадці Рея Стінн, але її рекорд став головною подією дня.
Загалом українська команда завершила змагання з паверліфтингу на Всесвітніх іграх на першому місці в медальному заліку, завоювавши десять нагород.
Перемогу в загальному підсумку забезпечив Костянтин Мусієнко, який у заключний день змагань здобув друге золото для України.