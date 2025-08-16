Україна утримує третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2025
У китайському Ченду завершився дев'ятий змагальний день Всесвітніх ігор-2025.
16 серпня українці вибороли 5 медалей – 3 срібла та 2 бронзи. У медальному заліку синьо-жовті зберігають третю позицію.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
ТОП-5
- Китай — 31 золото + 13 срібло + 9 бронза = 53 нагороди
- Німеччина — 15 + 14 + 14 = 43
- Україна — 15 + 12 + 13 = 40
- Італія — 13 + 23 + 19 = 55
- Франція — 11 + 11 + 15 = 37
Збірна України здобула 40 медалей, серед яких 15 золотих. Завдяки цьому синьо-жовті зберегли третю позицію у медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.
Подвійний успіх України: Біла та Деревянко вибороли медалі у паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025.
