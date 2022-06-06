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Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»

Українець приніс для країни першу медаль за 10 років
Інші
14:39
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»

Український стрибун Антон Давиденко прокоментував завоювання бронзової медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті. Слова спортсмена приводить НОК України.

 «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів, які захищають нашу країну.

Я гордий бути українцем, гордий бути вільним. Я мрію про завершення війни. Слава Україні».

Зазначимо, що медаль Давиденко стала для України першою за 10 років в чоловічій індивідуальній першості на батуті.

Карен Агабекян
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Антон Давиденко

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