Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей

Генеральний штаб ЗСУ в соціальних мережах опублікував нові правила переміщення військовозобов'язаних всередині країни.

Тепер військовозобов'язаним не можна залишати регіони свого місця проживання без спеціального дозволу від військкомату, яке видається на термін від 30 днів до року.

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни».