Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
13:05
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей

За межі адміністративних кордонів все ж можна буде виїхати, але зі спеціальним дозволом з військкомату
Інші
13:48
Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей

Генеральний штаб ЗСУ в соціальних мережах опублікував нові правила переміщення військовозобов'язаних всередині країни.

Тепер військовозобов'язаним не можна залишати регіони свого місця проживання без спеціального дозволу від військкомату, яке видається на термін від 30 днів до року.

«Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю. 

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни».


Війна не шкодує про спорт. Фото українських атлетів на зруйнованих аренах – вони вимагають відсторонення росіян.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

В Україні поновилися спортивні змагання
В Україні поновилися спортивні змагання
Веслування на байдарках і каное
14:10
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Футбол Українські легіонери
09:58
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:01
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 14:24
«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф
«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф
Легка атлетика
04 липня 14:12
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Olympics
04 липня 13:05

Новини: Інші

Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей
Генштаб ЗСУ заборонив виїзд військовозобов'язаних за межі своїх областей
13:48
Тренер збірної України з кьорлінгу: «Завдяки допомозі Сергія Бубки, МОК та штату Юта в нас відмінні умови для підготовки»
Інтерв'ю
Тренер збірної України з кьорлінгу: «Завдяки допомозі Сергія Бубки, МОК та штату Юта в нас відмінні умови для підготовки»
04 липня 20:55
Війна не шкодує спорт. Фото українських атлетів на зруйнованих аренах – вони вимагають відсторонення росіян
Війна не шкодує спорт. Фото українських атлетів на зруйнованих аренах – вони вимагають відсторонення росіян
28 червня 13:26
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
28 червня 07:21
Влада «ДНР» продовжують насильницьку «мобілізацію» чоловіків в Донецьку
Влада «ДНР» продовжують насильницьку «мобілізацію» чоловіків в Донецьку
25 червня 16:25
Офіційно. Україні надано статус кандидата на членство в ЄС
Офіційно. Україні надано статус кандидата на членство в ЄС
23 червня 22:08
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті»
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті»
22 червня 20:20
Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка
Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка
20 червня 21:29
Збірна України стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022
Збірна України стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022
17 червня 22:58
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини