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Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор
Софія фінішувала першою в моноласті на дистанції 200 м
07:34
Фото: yingfafinswim.com
України в перший змагальний день Всесвітніх ігор-2022 отримала дебютне золото змагань.
Софія Гречко стала першою в моноласті на дистанції 200 м. Українка майже на секунду випередила найближчу суперницю. Ще одна представниця України Анастасія Макаренко фінішувала сьомою.
Нагадаємо, що Анастасія Дерев’янко завоювала бронзу у паверліфтингу.
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