Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:30
Всеcвітні ігри 2022. День 1. Пауерліфтинг. Жінки середня вага. Прем’єра

Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор

Софія фінішувала першою в моноласті на дистанції 200 м
Інші
07:34
Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор
Фото: yingfafinswim.com

України в перший змагальний день Всесвітніх ігор-2022 отримала дебютне золото змагань.

Софія Гречко стала першою в моноласті на дистанції 200 м. Українка майже на секунду випередила найближчу суперницю. Ще одна представниця України Анастасія Макаренко фінішувала сьомою.

Нагадаємо, що Анастасія Дерев’янко завоювала бронзу у паверліфтингу.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Софія Гречко Всесвітні ігри

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
Інші
08:58
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
Карате
08:30
Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
Карате
07:59
Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Прев'ю Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Інші
08 липня 12:22
Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Тема дня
Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Інші
08 липня 11:48
XSPORT та XSPORT+ покажуть Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Прев'ю XSPORT та XSPORT+ покажуть Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Інші
07 липня 22:46

Новини: Інші

П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
08:58
Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор
Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор
07:34
Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+
Прев'ю Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+
08 липня 22:53
Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх
Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх
08 липня 22:31
Favbet Foundation придбав два автомобілі для українських військових
Favbet Foundation придбав два автомобілі для українських військових
08 липня 14:23
Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Прев'ю Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
08 липня 12:22
Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Тема дня
Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
08 липня 11:48
XSPORT та XSPORT+ покажуть Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Прев'ю XSPORT та XSPORT+ покажуть Всесвітні ігри в Бірмінгемі
07 липня 22:46
Курашвілі, Болдирєв, Терлюга та ще 99 атлетів виступлять у складі збірної України на XI Всесвітніх іграх
Прев'ю Курашвілі, Болдирєв, Терлюга та ще 99 атлетів виступлять у складі збірної України на XI Всесвітніх іграх
07 липня 12:24
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Всі новини