Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх
Бронза в пауерліфтингу
08 липня 22:31
Україна завоювала свою першу медаль на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США. Анастасія Дерев‘янко здобула бронзу в легкій вазі в пауерліфтингу.
Ця медаль стала для 35-річної титулованої українки першою в кар’єрі на Всесвітніх іграх.
Результати Дерев‘янко:
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присідання – 187,5 кг
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жим лежачи – 115 кг
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тяга станова – 180 кг
Результати змагань:
Нагадаємо, організатори Всесвітніх ігор допомагають українцям, що постраждали від війни.
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