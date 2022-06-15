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THE FOOTBALL REVIEW

US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором

Асоціація тенісу США випустила офіційну заяву
Теніс Grand Slam
08:25
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором

Асоціація тенісу США (USTA) випустила офіційну заяву, згідно з яким дозволить російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.

«Ми визнаємо, що кожної організації доводилося стикатися з унікальними обставинами, які впливають на її рішення. Виходячи з індивідуальних обставин, USTA допустить всіх гравців, незалежно від національності, до участі у Відкритому чемпіонаті США 2022 року».

Новак Джокович ризикує пропустити US Open.

Рене Тер Велде
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US Open

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