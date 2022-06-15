Джокович ризикує пропустити US Open
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
Асоціація тенісу США випустила офіційну заяву
08:25
Асоціація тенісу США (USTA) випустила офіційну заяву, згідно з яким дозволить російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.
«Ми визнаємо, що кожної організації доводилося стикатися з унікальними обставинами, які впливають на її рішення. Виходячи з індивідуальних обставин, USTA допустить всіх гравців, незалежно від національності, до участі у Відкритому чемпіонаті США 2022 року».
Новак Джокович ризикує пропустити US Open.
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