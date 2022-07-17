Україна встановила рекорд за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх
Кулінич завоювала для України ще одне золото Всесвітніх ігор-2022
Микитась додав до скарбнички команди бронзу
19:30
Анастасія Кулінич / Фото: СКУ
Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на Всесвітніх іграх-2022.
Анастасія Кулінич стала чемпіонкою змагань з муай тай в ваговій категорії до 48 кг.
Бронзу в ваговій категорії до 57 кг завоював Владислав Микитась.
Нагадаємо, що українці встановили рекорд золотих нагород на Всесвітніх іграх.
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