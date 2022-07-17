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Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск

Україна встановила рекорд за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх

Попереднім найкращим результатом були 10 медалей найвищого ґатунку на Іграх-2017
Інші
18:08
Україна встановила рекорд за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх
Богдан Пограничний та Данило Стецюк / Фото: СКУ

За день до завершення Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає третє місце в медальному заліку змагань.

В США українці раніше оновили особистий рекорд за кількістю завойованих медалей, а в передостанній змагальний день наші спортсмени оновили і найкращий результат за кількістю золотих нагород – 13. До цього кращим здобутком були 10 медалей найвищого ґатунку на Всесвітніх іграх-2017.

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
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