Матвій Бідний зберіг посаду міністра спорту України в новому уряді
Цю посаду він обіймає з вересня 2024 року
близько 15 годин тому
Після формування нового складу Кабінету міністрів України посаду міністра молоді та спорту зберіг Матвій Бідний.
Новою очільницею уряду стала Юлія Свириденко, яка замінила на посаді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Матвій Бідний офіційно очолив Міністерство молоді та спорту України 5 вересня 2024 року. До призначення він понад дев’ять місяців виконував обов’язки міністра — з 9 листопада 2023 року.
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