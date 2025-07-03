Володимир Кириченко

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) на своєму офіційному сайті заявили, що вони не мають чітких дедлайнів і вимог для допуску російських фігуристів на міжнародні турніри.

«Ми, безумовно, будемо брати до уваги в тому числі й зовнішні чинники того, що відбувається. Остаточне рішення може бути прийняте до кінця року, конкретних термінів зараз не можна дати з низки причин».

Зимові Олімпійські ігри у Мілані відбудуться з 6 по 26 лютого 2026 року.

Російські фігуристи не беруть участі у міжнародних стартах через війну в Україні з 2022 року. При цьому двоє представників одиночного катання, а саме: Аделія Петросян та Петро Гуменник, зможуть поборотися за право участі в Іграх на кваліфікаційному турнірі в Пекіні. Однак жодному з представників парних видів не схвалили заявки на нейтральний статус.

Раніше президент МОК зробила першу заяву щодо допуску росіян до турнірів.