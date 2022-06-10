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«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку

Комплекс був розрахований на 5 тисяч осіб та був одним з центрів спорту на Луганщині
Інші
09:45
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
Фото: Facebook

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в своєму Facebook повідомив, що рашисти зрівняли з землею Льодовий палац у Сєвєродонецьку:

Знищили один з символів Сєвєродонецька

Льодовий палац згорів

5000 сєвєродончан (саме стільки вміщувала зала) більше не відвідають концерт на кращій сцені міста…

рашисти закидали Льодовий снарядами

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька…

Вщент…

Не пробачимо, виродки! 

На Луганщині ЗСУ захоронили «вагнерівців» під уламками стадіону.

Олег Шумейко-молодший
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війна

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