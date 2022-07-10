Неймовірна українка завоювала свою третю медаль на Всесвітніх іграх

Тетяна Мельник знову підійнялася на п’єдестал

Україна завоювала ще одну медаль в пауерліфтингу на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США. Бронзу виграла Тетяна Мельник, котра виступала у суперважкій категорії.

Українка набрала 650 кг в сумі триборства (присідання – 255 кг, жим лежачи – 185 кг, тяга станова – 210 кг). Зважаючи на коефіцієнт ваги (Мельник була другою найлегшою у фіналі), їй вдалося здійнятися на п’єдестал.

Повні результати:

Для Мельник це вже третя медаль Всесвітніх ігор в кар’єрі. Раніше вона ставала другою у Калі-2013 і Вроцлаві-2017. Цікаво, що в 2013 році вона виступала у середній вазі.

Для українських пауерліфтерів це вже шоста медаль на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі. Загалом на цих змаганнях у всіх видах спорту наша збірна завоювала 18 медалей (6-6-6).

За загальною кількістю нагород Україна – найкраща команда змагань, однак за золотими на поточний момент поступається Колумбії (7-7-3).

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга під час спілкування з американськими журналістами промовисто висловилася про війну в Україні.