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Офіційно. Україні надано статус кандидата на членство в ЄС

Європейські лідери затвердили рішення на саміті в Брюсселі
Інші
22:08
Офіційно. Україні надано статус кандидата на членство в ЄС
Фото - Facebook

Україна і Молдова отримали статус кандидатів на вступ до Європейського союзу. Про це в своєму твіттері повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Угода. Європейська рада щойно вирішила надати статус кандидата в ЄС для України і Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху в ЄС.

Вітаю Володимира Зеленського і Майю Санду, народи України і Молдови. Наше майбутнє разом.

Далі Єврокомісія проведе оцінку відповідності України вимогам ЄС. Серед них реформа Конституційного суду, призначення глави САП, зміни в законодавство про нацменшини та інше.

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2020 Олена Говорова заявила, що Україна кров'ю тисяч довела, що гідна приєднатися до євросообщества.

Сергій Стаднюк
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Європейський союз

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Офіційно. Україні надано статус кандидата на членство в ЄС
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