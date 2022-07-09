Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
Цього разу українка стала третьою
08:58
Фото: World Games
Легенда паверліфтингу Лариса Соловйова завоювала нагороду на п’ятих Всесвітніх іграх поспіль.
На змаганнях в Бірмінгемі, українка до своїх чотирьох золотих нагород додала бронзу. Загальний результат Соловйової у США – 592,5 кг:
- присідання – 187,5 кг
- жим лежачи – 115 кг
- тяга станова – 180 кг
Нагадаємо, що Софія Гречко та Анжеліка Терлюга завоювали в перший змагальний день золоті нагороди.
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