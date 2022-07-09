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Всеcвітні ігри 2022. День 1. Пауерліфтинг. Жінки середня вага. Прем’єра

П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі

Цього разу українка стала третьою
Інші
08:58
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
Фото: World Games

Легенда паверліфтингу Лариса Соловйова завоювала нагороду на п’ятих Всесвітніх іграх поспіль.

На змаганнях в Бірмінгемі, українка до своїх чотирьох золотих нагород додала бронзу. Загальний результат Соловйової у США – 592,5 кг:

  • присідання – 187,5 кг
  • жим лежачи – 115 кг
  • тяга станова – 180 кг 

Нагадаємо, що Софія Гречко та Анжеліка Терлюга завоювали в перший змагальний день золоті нагороди.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Лариса Соловйова Всесвітні ігри пауерліфтінг

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