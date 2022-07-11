Проявив наполегливість. Українець завоював золото Всесвітніх ігор – на минулих він залишився без результату

Олексій Бичков здобув напружену перемогу

Українські пауерліфтери на мажорній ноті завершили виступи на Всесвітніх іграх-2022. 36-річний Олексій Бичков приніс команді золото в суперважкій вазі.

В 2017 році у Вроцлаві він залишився без результату, оскільки не зміг виконати бодай спробу в присіданнях. Але Бичков проявив наполегливість, приїхав в Бірмінгем – і підкорив його.

Результат в сумі триборства склав 1115 кг (присідання – 400 кг, жим лежачи – 340 кг, тяга станова – 375 кг). Зважаючи на коефіцієнт ваги, українець випередив друге місце лише на 0,24 бала.

Результати:

Таким чином, українці виграли медальний залік в пауерліфтенгу на Всесвітніх іграх – 7 медалей (2-1-4).

Нагадаємо, серед жінок в суперважкій вазі Тетяна Мельник завоювала свою третю в кар’єрі медаль Всесвітніх ігор.