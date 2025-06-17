Внаслідок масованної атаки росії по Києву було пошкоджено спортзал KD GYM. Про це повідомила тренерка Олександра Хардикова.

«Сьогодні наш зал знову постраждав від ворожої атаки. Вдруге за час повномасштабної війни ракета влучила поруч і завдала значних пошкоджень нашому простору сили та єдності.

Ми вклали душу, сили й безліч годин, щоб відбудувати й розширити зал після першого удару. Ми не зламались тоді – не зламаємось і зараз.

Ми вистоїмо. Ми відновимось. Бо наша сила – в наших людях. Але цього разу ми потребуємо вашої підтримки. Найбільше постраждали вікна, і саме їхнє відновлення стане першим кроком до повернення залу до життя».