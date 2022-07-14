Саладуха: «Вибирайте не між Україною та росією, а між спортом та війною»

Народна депутат України і титулована легкоатлетка в минулому Ольга Саладуха розповіла про боротьбу за покарання для російських спортсменів.



Якщо ми не приїдемо на якесь змагання, то організатори, можливо, навіть зітхнуть з полегшенням. Мовляв, добре, що немає цих надокучливих українців. А нам не потрібно повертати їх до «зони комфорту».

Нам варто пробудити їхнє сумління, дати відчути співпричетність до тих звірств, які чинить росія в Україні. Сидіння вдома ні до чого доброго не призведе. Лише демотивує спортсменів і ослабить наш спорт. Тож, якщо вдаватися до бойкоту, то до бойкоту активного. Приїздити на турніри, виходити на старти і вже там демонструвати власну позицію.

Це можна робити різними методами. Наприклад, демонстративною відмовою стартувати. Це транслюватиметься в медіа, це бачитимуть присутні глядачі.

Чи загрожує така поведінка санкціями супроти українських спортсменів?

Сумніваюся, що на це хтось наважиться у теперішній ситуації. У будь-якому випадку такими гучними скандалами ми поставимо федерації, які допускають росіян, у незручне становище, змусимо їх нервувати і переглядати своє рішення.

Нам потрібно донести до спортивного співтовариства просту тезу – обирайте не між Україною та росією, обирайте між спортом та війною. Адже ці два поняття не сумісні в одній площині.

Не може країна, що веде агресивну війну проти сусіда, випускає ракети по житловим будинкам, торговим центрам, дитячим садочкам і школам, як ні в чому не бувало брати участь у спортивних змаганнях й сходити на п’єдестал пошани.

Таким чином світовий спорт девальвує свої цінності – єднання людства навколо ідеї миру та добра.

Україна прагне спортивної ізоляції росії не тому, що боїться її конкуренції.



У нас є чіткі вимоги, виконавши які росія зможе повернутися: