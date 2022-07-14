Саладуха: «Вибирайте не між Україною та росією, а між спортом та війною»
Народна депутат України і титулована легкоатлетка в минулому Ольга Саладуха розповіла про боротьбу за покарання для російських спортсменів.
«Все частіше звучать голоси за бойкот спортивних заходів, де братимуть участь росіяни та білоруси навіть під нейтральним прапором. Бойкот дійсно може бути дієвим інструментом тиску на міжнародну спортивну спільноту. Ключове питання – який?
Якщо ми не приїдемо на якесь змагання, то організатори, можливо, навіть зітхнуть з полегшенням. Мовляв, добре, що немає цих надокучливих українців. А нам не потрібно повертати їх до «зони комфорту».
Нам варто пробудити їхнє сумління, дати відчути співпричетність до тих звірств, які чинить росія в Україні. Сидіння вдома ні до чого доброго не призведе. Лише демотивує спортсменів і ослабить наш спорт. Тож, якщо вдаватися до бойкоту, то до бойкоту активного. Приїздити на турніри, виходити на старти і вже там демонструвати власну позицію.
Це можна робити різними методами. Наприклад, демонстративною відмовою стартувати. Це транслюватиметься в медіа, це бачитимуть присутні глядачі.
Чи загрожує така поведінка санкціями супроти українських спортсменів?
Сумніваюся, що на це хтось наважиться у теперішній ситуації. У будь-якому випадку такими гучними скандалами ми поставимо федерації, які допускають росіян, у незручне становище, змусимо їх нервувати і переглядати своє рішення.
Нам потрібно донести до спортивного співтовариства просту тезу – обирайте не між Україною та росією, обирайте між спортом та війною. Адже ці два поняття не сумісні в одній площині.
Не може країна, що веде агресивну війну проти сусіда, випускає ракети по житловим будинкам, торговим центрам, дитячим садочкам і школам, як ні в чому не бувало брати участь у спортивних змаганнях й сходити на п’єдестал пошани.
Таким чином світовий спорт девальвує свої цінності – єднання людства навколо ідеї миру та добра.
Україна прагне спортивної ізоляції росії не тому, що боїться її конкуренції.
У нас є чіткі вимоги, виконавши які росія зможе повернутися:
- припинити бойові дії;
- звільнити тимчасово окуповані території;
- компенсувати втрати спортивної інфраструктури ».
Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація самбо, незважаючи на протести України, дозволила росіянам і білорусам виступати під нейтральним статусом.
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