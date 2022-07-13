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Всесвітні ігри 2022. День 5. Стрільба з лука. Чоловіки. Прем’єра

Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT

Стежте за найцікавішими подіями спорту на телеканалах XSPORT та XSPORT+
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13:50
Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
Фото: flickr.com

Телеканали XSPORT та XSPORT+ продовжують освітлювати найважливіші події зі світу спорту. Сьогодні заплановані трансляції найцікавіших змагань на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі, США, а також другий матч групового етапу жіночого чемпіонату Європи з волейболу U21.

Всесвітні ігри:

Каное. Жіночий фінал. Марафон. 20 км. 13:15 – 16:00.

Фістбол. Півфінали. Чоловіки. 17:15 – 18:15 та 18:30 – 19:30.

Фістбол. Матч за 3 місце серед жінок. 19:45 – 21:15.

Стрільба з луку. 21:15 – 22:00.

Ракетбол. Матч за 3 місце. Жінки. 22:00 – 00:00.

Чемпіонат Європи з волейболу U21. Жінки.

Сербія – Україна. 18:30 – 20:30.

Нагадаємо, що після 5 змагальних днів Україна йде четвертою в медальному заліку Всесвітніх ігор.

Олег Шумейко-молодший
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