У України забрали бронзу Всесвітніх ігор в ушу
Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
Стежте за найцікавішими подіями спорту на телеканалах XSPORT та XSPORT+
13:50
Фото: flickr.com
Телеканали XSPORT та XSPORT+ продовжують освітлювати найважливіші події зі світу спорту. Сьогодні заплановані трансляції найцікавіших змагань на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі, США, а також другий матч групового етапу жіночого чемпіонату Європи з волейболу U21.
Всесвітні ігри:
Каное. Жіночий фінал. Марафон. 20 км. 13:15 – 16:00.
Фістбол. Півфінали. Чоловіки. 17:15 – 18:15 та 18:30 – 19:30.
Фістбол. Матч за 3 місце серед жінок. 19:45 – 21:15.
Стрільба з луку. 21:15 – 22:00.
Ракетбол. Матч за 3 місце. Жінки. 22:00 – 00:00.
Чемпіонат Європи з волейболу U21. Жінки.
Сербія – Україна. 18:30 – 20:30.
Нагадаємо, що після 5 змагальних днів Україна йде четвертою в медальному заліку Всесвітніх ігор.
Коментарі 0