Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
П’ятий змагальний день приніс одну бронзу
07:49
Роман Рева завоював єдину медаль для України в п'ятий змагальних день Всесвітніх ігор-2022 / Фото: СКУ
У Бірмінгемі, США, завершився п’ятий змагальний день Всесвітніх ігор-2022.
Українські спортсмени завоювали 1 бронзу – Роман Рева взяв нагороду в ушу.
Медальний залік Всесвітніх ігор після п’яти змагальних днів:
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