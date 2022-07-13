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Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор

П’ятий змагальний день приніс одну бронзу
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07:49
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Роман Рева завоював єдину медаль для України в п'ятий змагальних день Всесвітніх ігор-2022 / Фото: СКУ

У Бірмінгемі, США, завершився п’ятий змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

Українські спортсмени завоювали 1 бронзу – Роман Рева взяв нагороду в ушу.

Медальний залік Всесвітніх ігор після п’яти змагальних днів:

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Олег Шумейко-молодший
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Роман Рева Всесвітні ігри

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