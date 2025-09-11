Олег Гончар

Пресслужба бейсбольного клубу Нью-Йорк Янкіс оголосила, що президент США Дональд Трамп відвідає гру команди проти «Детройт Тайгерс» у четвер, 11 вересня.

Матч стартує о 19:05 за місцевим часом на стадіоні «Янкі-стедіум» у Південному Бронксі, який вміщує близько 50 тисяч глядачів.

Передматчеві церемонії будуть присвячені пам'яті жертв і героїв терактів 11 вересня 2001 року. Трамп спершу візьме участь у меморіальній церемонії в Пентагоні, а потім прибуде до Нью-Йорка. Віцепрезидент Джей Ді Венс представлятиме адміністрацію на церемонії в Гроунд-Зеро.

Гостям з квитками рекомендується прибути якомога раніше та запланувати додатковий час на вхід через посилені заходи безпеки на всіх входах і виходах стадіону. З 16:00 діятимуть обмеження: заборонені пляшки, банки, рідини та більшість сумок, окрім маленьких з clutch-типу. NYPD та Секретна служба посилять охорону, можливі обмеження зон навколо стадіону.

Теракти 11 вересня — серія з чотирьох скоординованих атак-самогубств у США, що забрали понад 3000 життів. Цей візит Трампа відбувається на тлі його недавньої появи на US Open, де він отримав змішану реакцію публіки.