Дональд Трамп прибув на фінал US Open-2025
Глава країни перебуває у віп-ложі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув на стадіон Артура Еша, де проходить фінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу-2025.
Політик спостерігає за грою з віп-ложі. У вирішальному поєдинку турніру зустрічаються перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії та другий номер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас.
