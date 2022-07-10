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Всеcвітні ігри 2022. День 2. Огляд. Прем’єра
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Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022

Святослав показав всім, що нашу країну не зламати
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Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Український сумоїст Святослав Семикрас емоційно відсвяткував перемогу в бронзовому фіналі Всесвітніх ігор-2022 в Бірмінгемі (США).

Українець став третім в легкій ваговій категорії і після свого тріумфу показав яку країну представляє, підтримавши Україну, і при цьому зробивши переможне сальто.



Нагадаємо, команда України з сумо завоювала шість медалей на турнірі в Бірмінгемі.

Володимир Кириченко
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Всесвітні ігри сумо

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