17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Святослав показав всім, що нашу країну не зламати
13:28
Українець став третім в легкій ваговій категорії і після свого тріумфу показав яку країну представляє, підтримавши Україну, і при цьому зробивши переможне сальто.
Нагадаємо, команда України з сумо завоювала шість медалей на турнірі в Бірмінгемі.