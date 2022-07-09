«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало
Володарка золотої медалі в моноласті Всесвітніх ігор-2022 Софія Гречко прокоментувала свій виступ на дистанції 200 м та розповіла про складність у підготовці до змагань:
Я була дуже щаслива, тому що я довго не могла вийти з цього часу 1:30. Та я припливла перша і я дуже щаслива. Я хвилювалася, коли допливала 150 м. Але після 150 м я вирвалася вперед, допливала на останніх силах та припливла першою.
Підготовка була тяжка, бо вона проходила не в Україні. Немає всіх умов, які хотілось би, але я працювала – з тренерами, без тренерів. Розуміла, що я маю працювати для цих змагань, аби отримати перше місце.
Психологічно дуже тяжко через війну в Україні. І деякі родичі в Україні, і багато друзів. Це твоя країна і ти розумієш, що це сумно і тяжко. Але ти маєш виграти заради своєї країни.
У мене ще 2 старти – 400 м та естафета. Я ще не виконала всі завдання. Моя мета – виграти на 400 м, бути першою.
Нагадаємо, що в перший змагальний день золото також здобула Анжеліка Терлюга.