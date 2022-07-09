«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало

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Володарка золотої медалі в моноласті Всесвітніх ігор-2022 Софія Гречко прокоментувала свій виступ на дистанції 200 м та розповіла про складність у підготовці до змагань:



Підготовка була тяжка, бо вона проходила не в Україні. Немає всіх умов, які хотілось би, але я працювала – з тренерами, без тренерів. Розуміла, що я маю працювати для цих змагань, аби отримати перше місце.

Психологічно дуже тяжко через війну в Україні. І деякі родичі в Україні, і багато друзів. Це твоя країна і ти розумієш, що це сумно і тяжко. Але ти маєш виграти заради своєї країни.

У мене ще 2 старти – 400 м та естафета. Я ще не виконала всі завдання. Моя мета – виграти на 400 м, бути першою.