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Всеcвітні ігри 2022. День 1. Спідскейтинг. Жінки/чоловіки, 500м, 10 км. Прем’єра

«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало

Гречко не бажає поступатися в індивідуальних змаганнях
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10:10
«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало
Фото: СКУ

Володарка золотої медалі в моноласті Всесвітніх ігор-2022 Софія Гречко прокоментувала свій виступ на дистанції 200 м та розповіла про складність у підготовці до змагань:

Я була дуже щаслива, тому що я довго не могла вийти з цього часу 1:30. Та я припливла перша і я дуже щаслива. Я хвилювалася, коли допливала 150 м. Але після 150 м я вирвалася вперед, допливала на останніх силах та припливла першою.

Підготовка була тяжка, бо вона проходила не в Україні. Немає всіх умов, які хотілось би, але я працювала – з тренерами, без тренерів. Розуміла, що я маю працювати для цих змагань, аби отримати перше місце.

Психологічно дуже тяжко через війну в Україні. І деякі родичі в Україні, і багато друзів. Це твоя країна і ти розумієш, що це сумно і тяжко. Але ти маєш виграти заради своєї країни.

У мене ще 2 старти – 400 м та естафета. Я ще не виконала всі завдання. Моя мета – виграти на 400 м, бути першою.

Нагадаємо, що в перший змагальний день золото також здобула Анжеліка Терлюга.

Олег Шумейко-молодший
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Софія Гречко Всесвітні ігри

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