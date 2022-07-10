Колишній гравець «Динамо» і «Металіста» загинув на війні
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Спортсменка стала жертвою обстрілів
11:56
У Кривому Розі через обстріл російських військ загинула 20-річна Дар'я Курдель переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців.
Трагедія трапилася вранці 9 липня, коли росіяни завдали удару по мікрорайону Інгулець. Також загинув і батько Курдель, з яким вона в момент атаки тренувалися на спортивному майданчику.
Нагадаємо, від рук рашистів загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух.
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