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У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців

Спортсменка стала жертвою обстрілів
Інші
11:56
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців

У Кривому Розі через обстріл російських військ загинула 20-річна Дар'я Курдель переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців.

Трагедія трапилася вранці 9 липня, коли росіяни завдали удару по мікрорайону Інгулець. Також загинув і батько Курдель, з яким вона в момент атаки тренувалися на спортивному майданчику.

Нагадаємо, від рук рашистів загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух.

Карен Агабекян
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