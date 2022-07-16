У українця судді вкрали золото Всесвітніх ігор

Справжньою драмою завершився фінал фігурного катання в воднолижному спорті

Данило Фільченко / Фото: Спортивний Комітет України

Українець Данило Фільченко став срібним призером Всесвітніх ігор в воднолижному спорті в розділі фігурного катання.

Спочатку Фільченко судді поставили на перше місце. Але потім судді змінили рішення і віддали перемогу американському спортсмену, який впав під час виступу.

Першим рішенням п'яти суддів було занизити оцінку спортсмену з США, але потім троє з них змінили рішення.

Нагадаємо, раніше українці завоювали 10-ю золоту медаль Всесвітніх ігор.