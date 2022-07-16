У українця судді вкрали золото Всесвітніх ігор

У пошуках скарбів: Зміїний острів
18 липня 15:50
Українець Данило Фільченко став срібним призером Всесвітніх ігор в воднолижному спорті в розділі фігурного катання.
Спочатку Фільченко судді поставили на перше місце. Але потім судді змінили рішення і віддали перемогу американському спортсмену, який впав під час виступу.
Першим рішенням п'яти суддів було занизити оцінку спортсмену з США, але потім троє з них змінили рішення.
Нагадаємо, раніше українці завоювали 10-ю золоту медаль Всесвітніх ігор.
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