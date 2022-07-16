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У українця судді вкрали золото Всесвітніх ігор

Справжньою драмою завершився фінал фігурного катання в воднолижному спорті
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08:13
У українця судді вкрали золото Всесвітніх ігор
Данило Фільченко / Фото: Спортивний Комітет України

Українець Данило Фільченко став срібним призером Всесвітніх ігор в воднолижному спорті в розділі фігурного катання.

Спочатку Фільченко судді поставили на перше місце. Але потім судді змінили рішення і віддали перемогу американському спортсмену, який впав під час виступу.

Першим рішенням п'яти суддів було занизити оцінку спортсмену з США, але потім троє з них змінили рішення.

Нагадаємо, раніше українці завоювали 10-ю золоту медаль Всесвітніх ігор.

Карен Агабекян
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