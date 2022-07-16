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Українці завоювали 10 золото Всесвітніх ігор

Підкорилося це досягнення нашим акробаткам
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07:18
Українці завоювали 10 золото Всесвітніх ігор

На Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США в спортивній акробатиці золоту медаль завоювали українки Вікторія Козловська та Таїсія Марченко.

Результат у двох вправах у кваліфікації потім забезпечив дівчатам перемогу в фіналі.


Нагадаємо, збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор.

Карен Агабекян
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Теги

спортивна акробатика Всесвітні ігри

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