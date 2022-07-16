Завоював медаль Всесвітніх ігор – і готовий повертатися на фронт. Український кікбоксер немає часу на відпочинок
Українці завоювали 10 золото Всесвітніх ігор
Підкорилося це досягнення нашим акробаткам
07:18
На Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США в спортивній акробатиці золоту медаль завоювали українки Вікторія Козловська та Таїсія Марченко.
Результат у двох вправах у кваліфікації потім забезпечив дівчатам перемогу в фіналі.
Нагадаємо, збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор.
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