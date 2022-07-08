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Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022

Прапороносцем нашої команди став чинний чемпіон змагань Станіслав Горуна
Інші
11:48
Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Фото: twitter.com/TheWorldGames

В Бірмінгемі, штат Алабама, відбулася церемонія відкриття одинадцятих Всесвітніх ігор.

Найбільший турнір з видів спорту, що не ввійшли в програму Олімпійських ігор, пройде в США з 7 по 17 липня. Україну представлять 102 спортсмени. Прапороносцем «синьо-жовтих» став чинний чемпіон змагань з карате Станіслав Горуна

Нагадаємо, що на форумі у Вроцлаві, Польща, Україна стала п’ятою з 10 золотими, 7 срібними та 9 бронзовими медалями.

Відзначимо, що 1 долар з кожного проданого квитка піде на підтримку України.

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
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Всесвітні ігри

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