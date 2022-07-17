Україна завоювала золото Всесвітніх ігор в спортивній акробатиці

А також підійнялася на третє місце п’єдесталу

Збірна України завоювала дві медалі в спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі.

Після золота в жіночі парі, українці виграли змагання і в чоловічій парі. Богдан Пограничний та Данило Стецюк у фіналі продемонстрували результат 28,940 бала і випередили дует американців.

Відео фінального виступу:

Результати фіналу:

Також Україна завоювала медаль в жіночій команді.тачерез штраф команді Ізраїлю зуміли підійнятися на третю сходинку п’єдесталу.

Результати фіналу: