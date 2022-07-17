Українець, в якого «вкрали» золото Всесвітніх ігор, виконав обіцянку – завоював його в іншій дисципліні
Україна завоювала золото Всесвітніх ігор в спортивній акробатиці
А також підійнялася на третє місце п’єдесталу
10:32
Збірна України завоювала дві медалі в спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі.
Після золота в жіночі парі, українці виграли змагання і в чоловічій парі. Богдан Пограничний та Данило Стецюк у фіналі продемонстрували результат 28,940 бала і випередили дует американців.
Відео фінального виступу:
Результати фіналу:
Також Україна завоювала медаль в жіночій команді. Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом'яновська через штраф команді Ізраїлю зуміли підійнятися на третю сходинку п’єдесталу.
Результати фіналу:
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