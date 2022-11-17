Українець встановив два світових рекорди на чемпіонаті світу

Мусієнко став найкращим на змаганнях у Данії у ваговій категорії до 93 кг

Фото: СКУ

Констянтин Мусієнко на чемпіонаті світу з паверліфтінгу у Данії став володарем золота.



Українець встановив два рекорди – у жимі лежачи та за сумою триборства. Загальний результат Констянтина 1064 кг – 387,5 у присіданні за штангою, 351,5 у жимі лежачи та 325 кг у становій тязі.

Нагадаємо, що Вадим Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.