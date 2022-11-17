Українська легкоатлетка встановила світовий рекорд з бігу на біговій доріжці
Українець встановив два світових рекорди на чемпіонаті світу
Мусієнко став найкращим на змаганнях у Данії у ваговій категорії до 93 кг
17 листопада 21:52
Фото: СКУ
Констянтин Мусієнко на чемпіонаті світу з паверліфтінгу у Данії став володарем золота.
Українець встановив два рекорди – у жимі лежачи та за сумою триборства. Загальний результат Констянтина 1064 кг – 387,5 у присіданні за штангою, 351,5 у жимі лежачи та 325 кг у становій тязі.
Нагадаємо, що Вадим Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.
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