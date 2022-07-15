Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх
Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва
Медаль в скелелазінні
07:49
Український скелелаз Ярослав Ткач завоював бронзу Всесвітніх ігор в дисципліні швидкість.В кваліфікації 20-річний українець посів четверте місце і стартував відразу з чвертьфіналу. Там він зустрівся з титулованим співвітчизником Даниїлом Болдирєвим – і переміг.
Однак в півфіналі переможець загального заліку Кубку Європи Ткач поступився рекордсмену світу Кіромалу Катібіну з Індонезії. Зрештою, українець потрапив в бронзовий фінал і там здобув перемогу.
Нагадаємо, наші кікбоксери завоювали п’ять медалей Всесвітніх ігор.
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