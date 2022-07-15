Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва

Медаль в скелелазінні

Український скелелаз Ярослав Ткач завоював бронзу Всесвітніх ігор в дисципліні швидкість.

В кваліфікації 20-річний українець посів четверте місце і стартував відразу з чвертьфіналу. Там він зустрівся з титулованим співвітчизником– і переміг.

Однак в півфіналі переможець загального заліку Кубку Європи Ткач поступився рекордсмену світу Кіромалу Катібіну з Індонезії. Зрештою, українець потрапив в бронзовий фінал і там здобув перемогу.