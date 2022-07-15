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Всесвітні ігри 2022. День 7. Кікбоксинг. Фінали. Прем’єра
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Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва

Медаль в скелелазінні
Інші
07:49
Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва

Український скелелаз Ярослав Ткач завоював бронзу Всесвітніх ігор в дисципліні швидкість.

В кваліфікації 20-річний українець посів четверте місце і стартував відразу з чвертьфіналу. Там він зустрівся з титулованим співвітчизником Даниїлом Болдирєвим – і переміг.

Однак в півфіналі переможець загального заліку Кубку Європи Ткач поступився рекордсмену світу Кіромалу Катібіну з Індонезії. Зрештою, українець потрапив в бронзовий фінал і там здобув перемогу.

Нагадаємо, наші кікбоксери завоювали п’ять медалей Всесвітніх ігор.

Сергій Лук'яненко
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